По всей России перенесли проверки систем оповещения из-за хакерских атак

В МЧС России перенесли на неопределённый срок комплексную проверку готовности систем оповещения, которая была запланирована на 1 марта.

Решение было принято из-за хакерских атак, сообщили журналистам «Интерфакса» представители администрации Томской области. Уточняется, что комплексные проверки перенесены на неопределенный срок во всех российских регионах.

Ранее стало известно, что в Ленобласти отменили комплексную проверку систем оповещения, которая должна была пройти 1 марта. В Петербурге сегодняшняя проверка пройдет в «тихом» режиме, сирены и громкоговорители над городом звучать не будут.