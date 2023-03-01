Петербуржцы требуют от Смольного компенсации за испорченную реагентами обувь

Женщина создала петицию с требованием вернуть горожанам деньги.

Телеграм-канал Питер Live сообщает, что одна из жительниц города на Неве решила сформировать петицию с требованием компенсировать петербуржцам убытки за испорченную реагентами обувь. Она рассказала о количестве реагентов в городе, и как они влияют на обувь. После подписания данное требование планируется направить в администрацию Смольного.

И действительно, проблема с посыпанием улиц едкой солью существует в Петербурге не первый год. По всей видимости, жители устали от бездействия властей.

Фото: соцсети

Ранее стало известно, что Беглов дал понять, что выбрасывать соль на улицы Петербурга не перестанут.