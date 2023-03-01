К Восьмому Марта почти 600 тонн цветов привезли в Петербург

За последние две недели февраля магазинам поставили 76 партий пахучих растений.

В преддверии Международного женского дня цветы прибывают в Северную столицу ежедневно. Они проходят контроль на Котлинском таможенном посту — сообщает 78.ru.

В Петербург доставляют розы, гвоздики, хризантемы, лилии, орхидеи и другие срезанные цветы для составления букетов из Эквадора, Кении, Нидерландов, Колумбии, Италии и Израиля.

Ранее стало известно, что в Ленобласти специально к 8 марта вырастили 1,3 млн тюльпанов и 2,5 млн роз.