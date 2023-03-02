Электрички Петербурга и Ленобласти изменят расписание движения на праздничных выходных

В связи с празднованием Международного женского дня в Ленобласти и Петербурге изменится график движения пригородных поездов.

Во вторник, 7 марта, движение электричек будет осуществляться по графику пятницы, а в среду, 8 марта, — по графику воскресенья. Об этом сообщает пресс-служба СЗППК.

Подробно с расписанием движения электричек можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте компании.

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Напомним, с начала года в Петербурге и Ленобласти подорожал проезд в электричках.