Электрички Петербурга и Ленобласти изменят расписание движения на праздничных выходных

В связи с празднованием Международного женского дня в Ленобласти и Петербурге изменится график движения пригородных поездов.
Во вторник, 7 марта, движение электричек будет осуществляться по графику пятницы, а в среду, 8 марта, — по графику воскресенья. Об этом сообщает пресс-служба СЗППК.
Подробно с расписанием движения электричек можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте компании.
Вам будет интересно
В России с 1 марта меняются правила проезда по перекресткам с круговым движением. Соответствующие изменения в ПДД были одобрены правительством минувшей...
01.03.2023 208
Напомним, с начала года в Петербурге и Ленобласти подорожал проезд в электричках.