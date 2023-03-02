Ночью над Выборгом был замечен неопознанный летающий объект

В небе над Выборгом Ленобласти обнаружили неопознанный летающий объект, который «двигался в направлении Петербурга». Был объявлен сигнал «Режим».

Органы ПВО зафиксировали «воздушную цель» в районе Выборга на высоте 7 тысяч метров, движущуюся со скоростью 200 км/ч, пишет издание Shot.

UPD. По данным издания, появление неопознанного летающего объекта в российском воздушном пространстве пока не подтвердилось. Противовоздушная оборона могла среагировать на редкое астрономическое явление — ночью над Выборгом фиксировалось сближение Венеры и Юпитера.