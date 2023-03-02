Шестилетняя девочка влетела на «ватрушке» в столб в деревне Мистолово

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, шестилетняя девочка каталась на тюбинге на улице Горной в деревне Мистолово Всеволожского района Ленобласти и на большой скорости влетела в столб. Родители находились рядом.

Врачи диагностировали у ребенка ушибы головы, перелом и другие травмы. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Проводится проверка.