Шестилетняя девочка влетела на «ватрушке» в столб в деревне Мистолово

Автор: Гузель Галимова
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Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, шестилетняя девочка каталась на тюбинге на улице Горной в деревне Мистолово Всеволожского района Ленобласти и на большой скорости влетела в столб. Родители находились рядом.

Врачи диагностировали у ребенка ушибы головы, перелом и другие травмы. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Проводится проверка.

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