Шестилетняя девочка влетела на «ватрушке» в столб в деревне Мистолово

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, шестилетняя девочка каталась на тюбинге на улице Горной в деревне Мистолово Всеволожского района Ленобласти и на большой скорости влетела в столб. Родители находились рядом.
Врачи диагностировали у ребенка ушибы головы, перелом и другие травмы. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Проводится проверка.
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