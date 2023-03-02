Силовики пришли с обыском к депутату ЗакСа Ленобласти

Утром 2 марта силовики пришли с обыском к депутату Законодательного Собрания Ленобласти Даниилу Федичеву.

Что стало причиной для обыска — пока неизвестно. Источники 47News предполагают, что обыск может быть связан с материалами проверки строительства школы в Янино во Всеволожском районе Ленобласти.

Добавим, до прихода в областной парламент Даниил Федичев занимал пост директора Дирекции комплексного развития территорий и был депутатом Заневского городского поселения Всеволожского района Ленобласти.