Силовики пришли с обыском к депутату ЗакСа Ленобласти

Утром 2 марта силовики пришли с обыском к депутату Законодательного Собрания Ленобласти Даниилу Федичеву.
Что стало причиной для обыска — пока неизвестно. Источники 47News предполагают, что обыск может быть связан с материалами проверки строительства школы в Янино во Всеволожском районе Ленобласти.
Добавим, до прихода в областной парламент Даниил Федичев занимал пост директора Дирекции комплексного развития территорий и был депутатом Заневского городского поселения Всеволожского района Ленобласти.
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22.02.2023 220