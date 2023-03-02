Коронавирус подтвердился еще у 220 жителей Ленобласти — данные на 2 марта

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 220 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 247 296 человек, выздоровели — 241 764.
- Волховский район: Волхов (+2), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+4).
- Всеволожский район: Всеволожск (+36), Кудрово (+13), Янино-1 (+3), Разметелево (+3), пос. Щеглово (+2), д. Щеглово (+1), Щеглово-1 (+1), Сертолово (+2), Ганнибаловка (+1), пгт. им. Морозова (+4), Борисова Грива (+1), Романовка (+5), Бугры (+4), пгт. им. Свердлова (+5), Лепсари (+1), Рахья (+2), массив Рахья (+1), Карьер-Мяглово (+1), Кальтино (+1), Плинтовка (+1).
- Выборгский район: Выборг (+30), Рощино (+3), Советский (+1), Светогорск (+4), Поляны (+1), Каменногорск (+1), Приветнинское (+1), Высоцк (+1), Лебедевка (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Рождествено (+1), Сиверский (+1), Коммунар (+1), Покровская (+1), Торфяное (+1).
- Киришский район: Кириши (+3).
- Кировский район: Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+4), Мехбаза (+1).
- Ломоносовский район: Яльгелево (+1), Малое Коновалово (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Толмачёво (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Саперное (+3).
- Сланцевский район: Загривье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+26), Шугозеро (+1), Горка (+5), Коськово (+1), Усть-Капша (Ганьковское с/п) (+1).
- Тосненский район: Ульяновка (+1), Федоровское (+1), Аннолово (+1).
Вам будет интересно
В России с 1 марта меняются правила проезда по перекресткам с круговым движением. Соответствующие изменения в ПДД были одобрены правительством минувшей...
01.03.2023 237