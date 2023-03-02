Коронавирус подтвердился еще у 220 жителей Ленобласти — данные на 2 марта

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 220 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 247 296 человек, выздоровели — 241 764.

Волховский район: Волхов (+2) , Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+4).

Всеволожский район: Всеволожск (+36), Кудрово (+13), Янино-1 (+3), Разметелево (+3), пос. Щеглово (+2), д. Щеглово (+1) , Щеглово-1 (+1), Сертолово (+2), Ганнибаловка (+1) , пгт. им. Морозова (+4), Борисова Грива (+1), Романовка (+5), Бугры (+4), пгт. им. Свердлова (+5), Лепсари (+1), Рахья (+2), массив Рахья (+1) , Карьер-Мяглово (+1), Кальтино (+1), Плинтовка (+1).

Выборгский район: Выборг (+30), Рощино (+3), Советский (+1), Светогорск (+4), Поляны (+1), Каменногорск (+1), Приветнинское (+1), Высоцк (+1), Лебедевка (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+2), Рождествено (+1), Сиверский (+1), Коммунар (+1), Покровская (+1), Торфяное (+1).

Киришский район: Кириши (+3).

Кировский район: Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+4), Мехбаза (+1).

Ломоносовский район: Яльгелево (+1), Малое Коновалово (+1) .

Лужский район: Луга (+3), Толмачёво (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Приозерский район: Приозерск (+1), Саперное (+3) .

Сланцевский район: Загривье (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+26), Шугозеро (+1), Горка (+5), Коськово (+1), Усть-Капша (Ганьковское с/п) (+1).

Тосненский район: Ульяновка (+1) , Федоровское (+1), Аннолово (+1) .