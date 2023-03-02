Карликовых игрунок смогут увидеть посетители Ленинградского зоопарка

До этого животные обитали во внутренних помещениях и на публику не выставлялись.

На этой неделе в павильоне «Приматы» Ленинградского зоопарка на экспозицию высадили семейство карликовых игрунок: маму Лили и её детёнышей – самку Полумну и самца Сириуса. Об этом сообщает piter.tv.

Эти волшебные создания названы в честь персонажей из серии книг о Гарри Поттере. Карликовые игрунки – самые маленькие обезьяны в мире.

Семилетняя Лили весит 166 грамм, двухгодовалая Полумна – 142, годовалый Сириус – 137.

Фото: piter.tv / Prt. Scrn

Ранее стало известно, что ягуар Ричард из Ленинградского зоопарка поздравил с первым днем весны и днем кошек.