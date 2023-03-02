Перед Туганами в Ленобласти автобус съехал с дороги

Пользователи ВКонтакте сообщают, что транспорт лежит в канаве со вчерашнего дня.

Группа ВКонтакте Сланцы — не тапки со ссылкой на Дорожный контроль Ленинградской области, поделилась фотографией валяющегося в канаве у дороги автобуса.

В комментариях пользователи популярной соцсети сообщили, что транспортное средство лежит на обочине уже вторые сутки. Люди высказывают надежду, что в момент аварии в машине не было пассажиров.

Фото: соцсети

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