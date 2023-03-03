На базе средней школы поселка Плодовое открыли первый в Ленобласти аграрный класс

Класс с углубленным изучением сельскохозяйственного производства открыт на базе Отрадненской средней школы поселка Приозерского района.

Образовательной и практической базой для школьников из 5-го и 6-го класса станут Мичуринский многопрофильный техникум и молочное племенное хозяйство «Первомайский», где уже прошло первое занятие.

Программа рассчитана на 5 лет. Дети познакомятся с основными направлениями сельского производства, а также будут смотреть тематические фильмы, посещать с экскурсиями племенной завод «Первомайский», Пискаревский молочный завод, Кировский тракторный завод, аграрный и ветеринарный университеты.

Напомним, что ранее в поселке Плодовое была открыта новая амбулатория. К амбулатории прикреплено 2245 человек ― жителей поселков Плодовое, Веснино, Солнечное, Тракторное. Оказываться помощь будет также жителям приближенных крупных населенных пунктов Суходолье, Саперное, Громово. Амбулатория рассчитана на 65 посещений в смену.