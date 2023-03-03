Суд арестовал мужчину, который задушил жену на глазах у детей

Причиной трагедии стало желание женщины расстаться с супругом.

Калининский райсуд Петербурга заключил под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве супруги. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов. Поводом для жестокой расправы стало желание женщины расстаться с ним из-за новой влюблённости. Мужчина задушил женщину в ванной и ранил себя. В момент трагедии поблизости находились их дети — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Мужчина убил супругу буквально на глазах у детей, а затем пытался наложить на себя руки. Тем не менее, медики спасли ему в больнице жизнь, а детей отправили к родственникам. Преступника арестовали до 27 апреля 2023 года.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Ранее стало известно, что в Петербурге мужчина насмерть забил жену бутылкой.