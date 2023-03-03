Возбуждены уголовные дела по трем статьям.

Как пишет Фонтанка.ру, уголовные дела завели после нападения диверсионно-разведывательной группы на сёла Любечане и Сушаны в Климовском районе Брянской области. Об этом 3 марта сообщает Следственный комитет России.

Случившееся квалифицировали как теракт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и умышленное уничтожение чужого имущества.

Власти Брянской области сообщали, что в результате нападения диверсантов, которые проникли со стороны Украины, погибли два человека, ранен ребёнок. В ходе зачистки территории на мине подорвалась машина Росгвардии, пострадали трое сотрудников.

Фото: war-time.ru

Ранее стало известно, что президент России назвал терактом события в Брянской области.