В Выборгском районе от улицы Шестакова тянется огромная пробка

На КП сегодня усиление.

Вот такое видео опубликовано в сообществе соцсети ВКонтакте АВТОХАМЫ ВЫБОРГА.

На шоссе, ведущем из Выборга к границе с Финляндией растянулась огромная пробка. Пользователи соцсети ВКонтакте комментируя километровый затор, удивляются: «Как, ведь граница закрыта!».

По всей видимости, на контрольно-пропускном пункте сегодня большая проверка. Впрочем, ничего удивительного. Все те же пользователи соцсети утверждают, что в пятницу вечером это частое явление. А между тем, машины стоят от улицы Шестакова.

Ранее стало известно, что Mercedes врезался в автобус на трассе «Скандинавия».