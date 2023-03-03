Mercedes врезался в автобус на трассе «Скандинавия»

По предварительной информации, есть погибшие.

В Ленобласти на 126 км автомобильной дороги федерального значения «Скандинавия» произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes и автобуса — сообщает Мойка78. По предварительной информации, есть погибшие. Они ехали в иномарке.

Водитель Mercedes’а не расчитал скорость и дистанцию и влетел в пассажирский автобус. Прокуратура взяла расследование под свой контроль. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: прокуратура Ленобласти

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