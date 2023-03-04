Над подшефным городом Енакиево сбили самолет

Над Енакиево — подшефным городом Ленобласти в ДНР — сбит военный самолет.
Об инциденте, который произошел 3 марта, сообщил мэр Енакиево Роман Храменков. По его словам, оба летчика катапультировались, они живы.
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Уточняется, что самолет упал на территории фермерского хозяйства. Тип воздушного судна и его принадлежность сейчас устанавливаются.
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02.03.2023 110