Над подшефным городом Енакиево сбили самолет

Автор: Гузель Галимова
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Над Енакиево — подшефным городом Ленобласти в ДНР — сбит военный самолет.

Об инциденте, который произошел 3 марта, сообщил мэр Енакиево Роман Храменков. По его словам, оба летчика катапультировались, они живы.

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Уточняется, что самолет упал на территории фермерского хозяйства. Тип воздушного судна и его принадлежность сейчас устанавливаются.

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