Власти Ленобласти проверят эффективность расходования бюджетных средств на восстановление Енакиево

Контрольный комитет и счетная палата Ленобласти проверят эффективность расходования средств, выделенных в 2022 году на восстановление города Енакиево в ДНР.

Соответствующее поручение дал Александр Дрозденко.

В 2022 году Ленобласть выделила 890 млн рублей на восстановление подшефного города. В 2023 году из региональной казны и внебюджетных источников будет выделено еще 2,065 миллиарда рублей.