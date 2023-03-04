Власти Ленобласти проверят эффективность расходования бюджетных средств на восстановление Енакиево

Контрольный комитет и счетная палата Ленобласти проверят эффективность расходования средств, выделенных в 2022 году на восстановление города Енакиево в ДНР.
Соответствующее поручение дал Александр Дрозденко.
В 2022 году Ленобласть выделила 890 млн рублей на восстановление подшефного города. В 2023 году из региональной казны и внебюджетных источников будет выделено еще 2,065 миллиарда рублей.
Вам будет интересно
Над Енакиево - подшефным городом Ленобласти в ДНР - сбит военный самолет. Об инциденте, который произошел 3 марта, сообщил мэр Енакиево...
04.03.2023 45