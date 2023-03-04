Власти Ленобласти проверят эффективность расходования бюджетных средств на восстановление Енакиево

Автор: Гузель Галимова
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Контрольный комитет и счетная палата Ленобласти проверят эффективность расходования средств, выделенных в 2022 году на восстановление города Енакиево в ДНР.

Соответствующее поручение дал Александр Дрозденко.

В 2022 году Ленобласть выделила 890 млн рублей на восстановление подшефного города. В 2023 году из региональной казны и внебюджетных источников будет выделено еще 2,065 миллиарда рублей.

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04.03.2023 45
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