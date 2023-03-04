Иномарка оказалась в кювете на крыше после лобового ДТП у Горы-Валдай

ДТП произошло утром 4 марта на 76-м километре дороги «Санкт-Петербург — Ручьи» в Ломоносовском районе Ленобласти.

По предварительным данным, у деревни Гора-Валдай лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Судя по фото, у одной из машин от удара вырвало колесо и часть двигателя, вторая иномарка приземлилась на крышу в кювете.

Фото: vk.com/sosnovy_bor

Предварительно, один человек пострадал. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.