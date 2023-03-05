В Петербурге мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета

На улице Рубинштейна под пули попали прохожие.

По данным ГУ МВД, владельцем оружия является ранее судимый 30-летний уроженец Оренбурга. Подозреваемый был доставлен в 28-й отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Возбуждено уголовное дело — пишет 78.ru.

4 марта в 21:20 в дежурную часть поступило сообщение о том, что у дома № 5 по улице Рубинштейна мужчина стреляет по прохожим и перемещается в сторону Невского проспекта. Прибывший на место наряд задержал по горячим следам 29-летнего жителя улицы Фёдора Абрамова, который произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета.

В результате стрельбы пострадали трое.

Фото: 78.ru

Ранее стало известно, что в Ломоносове до смерти забили мужчину.