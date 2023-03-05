В Ломоносове до смерти забили мужчину

Хозяин квартиры ударил 34-летнего гостя музыкальной колонкой.

Мужчина отдыхал в компании знакомых, а потом был найден жестоко избитым у подъезда города Ломоносов — сообщает 47news.

По информации правоохранителей, во втором часу ночи 4 марта в полицию поступило сообщение о госпитализации в тяжелом состоянии 34-летнего жителя Ломоносова. Врачи зафиксировали у него множественные повреждения лица и головы, от травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

Инцидент произошел на улице Профсоюзной. Погибший выпивал в компании вместе с хозяином квартиры. В результате вечеринки произошла ссора. Его ударили музыкальной колонкой по голове, а потом избили ногами и руками. Пострадавший сам покинул квартиру, но не смог уйти дальше подъездной двери. На улице его нашла прохожая.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

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