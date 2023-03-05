Услуги ЖКХ в Петербурге подорожают

В первый месяц весны вырастет стоимость оплаты общедомовых нужд.

78.ru сообщают, что некоторым петербуржцам придётся платить больше: как отметили специалисты, такое возможно, если плохо работает УК, либо в случае махинаций со счётчиками со стороны жильцов.

1 сентября минувшего года в Правила предоставления коммунальных услуг были внесены коррективы: они предполагают проведение перерасчёта платы за содержание общего имущества в первом квартале каждого года за весь минувший. Управляющие компании обязаны будут сделать это до 6 марта.

Подорожание ждёт жильцов в тех домах, где есть общие счётчики на домовые услуги вместо раздельных.

Фото: pexels.com

Ранее стало известно, что изменилось в России с началом весны 2023 года.