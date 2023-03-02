С приходом весны 2023 года в России вступят в силу новые законы, благодаря которым изменятся некоторые привычные сферы жизни. Нововведения коснутся ЖКХ, ПДД, данных ЕГРН, маркировки товаров, лишения недвижимости и много другого. Какие изменения ждут россиян, рассказывает ivbg.

Изменения в ЖКХ

С первого числа весны стали действовать изменения в оплате комуслуг на общедомовые нужны в домах старого фонда, где нет общедомовых приборов учета. На лестничных площадках, в подъездах и лифтах поменялись нормативы учёта воды, отопления и электричества. Теперь будет рассчитываться сумма за их фактическое потребление.

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Под изменения попали и перерасчёты платежей за вывоз мусора. Те жители, кто отсутствовал дома свыше пяти дней, могут подать заявку на перерасчёт.

Закрытие данных из ЕГРН

С 1 марта в выписке Единого государственного реестра недвижимости перестали включать сведения о собственниках при заказе её третьими лицами. Получить информацию можно только при наличии согласия владельца или установить у нотариуса. По словам авторов проекта, информация о принадлежащей гражданам недвижимости является персональными данными и подлежат защите.

Нововведения в удаление персональных данных

Работодатель, удаляя персональные данные сотрудника, должен иметь на руках два документа, подтверждающих действие: акт об уничтожении персданных (на бумаге или в электронном виде) и выгрузку из журнала регистрации событий в системе персданных. Хранить их следует три года. В документах должна содержаться информация об ответственном лице, Ф.И.О. гражданина, чьи данные удалили, перечень уничтоженных сведений, причины удаления и дата уничтожения.

Изменения в путевом листе

С марта в путевой лист вносится Ф.И.О. человека или наименование компании, кто составлял бумагу, и информация по марке и модели транспортного средства их техпаспорта. А пункты «Наименование» и «Номер путевого листа» убраны из документа. Составление стало доступным как на бумаге, так и в электронном виде.

Оплата проезда к месту работы вахтовикам

На работодателя возлагается оплата за доставку вахтовых сотрудников от пункта сбора до места работы и обратно за свой счет. В качестве альтернативного варианта они могут компенсировать работникам стоимость проезда от дома до работы или пункта сбора. Размер и порядок компенсации должен быть закреплён в локально-нормативном акте, трудовом или коллективном договоре.

Лишение недвижимости

С началом весны начали действовать поправки в ГК РФ, которые определяют земельные участки, здания, сооружения, помещения как недвижимые вещи, а также закрепляют новые правила пользования недвижимым имуществом. Теперь лишиться своей собственности в результате двух факторов:

при использовании площадей не по назначению, если следствием этого станут систематические нарушения прав и интересов соседей;

при бесхозяйственном содержании, которое приводит к разрушению помещений или машино-мест.

Перед лишением имущества собственнику должны вынести предупреждение и установить срок на устранение нарушений. В случае, когда он не сумел по каким-то причинам выполнить требование в срок, то недвижимость через суд продадут с торгов, выплатив бывшему владельцу полученные средства. Считается, что это поможет судебной системе принимать больше положительных решений в пользу пострадавших соседей.

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Изменения в ПДД

С 1 марта поменялись несколько правил дорожного движения. Согласно им, при движении на круговом перекрёстке приоритет у тех, кто уже находится в кругу. При этом стоит учитывать дорожные знаки, где отмечено, что одна из дорог является главной. Водители автотранспорта, кто перемещается по ней, имеют приоритет на дороге. Отсюда получаются три варианта проезда с круговым движением следующие: когда перед кругом отсутствуют знаки приоритета, водитель обязан уступить дорогу тем, кто уже в процессе кругового движения;

когда перед перекрестком стоят знаки 4.3 «Круговое движение» и 2.4 «Уступи дорогу», участник движения должен пропустить машины на круге;

когда перед круговым движением стоят знаки 4.3 «Круговое движение» и 2.1 «Главная дорога», то управляющий транспортом человек, имея приоритет в движении, должен проехать перекресток без задержек. Вам будет интересно Госуслуги назвали главные изменения для водителей в 2023 году Среди основных нововведений - изменение госпошлин и минимальная стоимость техосмотра. Однако это не все, о чем нужно знать водителям. Минимальная стоимость... 13.02.2023 301 Средства индивидуальной мобильности (СИМ) включили в ПДД С начала марта электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие СИМ приравняли к транспортным средствам. В ПДД вводится знак, запрещающий движение подобного транспорта. Также для них ввели ограничения в правила дорожного движения: максимальная скорость не должна превышать 25 км/ч;

масса СИМ не может быть больше 35 кг при передвижении по велодорожкам и тротуару. Приоритет сохраняется за пешеходами;

передвижение по проезжей части возможно по правому краю, если максимально допустимая скорость на дороге не превышает 60 км/ч;

передвижение по краю дороги доступно гражданам с 14 лет, если СИМ оснащено тормозной системой, а также фарами белого и красного цветов;

пересечение дороги по пешеходному переходу доступно в том случае, если участник движения сойдёт с транспортного средства (за нарушение грозит штраф 800 рублей);

запрещена езда в нетрезвом виде (штраф 1 000-1 500 рублей) и езда вдвоём на одном СИМ (штраф 800 рублей).

Запрет на работу для водителей с судимостью

С приходом весны таксистами и водителями общественного транспорта больше не могут работать люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за уголовные преступления от средней тяжести до особо тяжких. Принимать на работу на указанные должности теперь могут только при наличии справки об отсутствии судимости. Работающие в этой сфере люди должны предоставить соответствующую справку до 1 сентября 2023 года, иначе их ждёт увольнение.

Маркировка товаров

С первого числа весны стала обязательной регистрация никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина в системе маркировки. Туда же с 1 марта должны поступать данные о розничной реализации упакованной воды. С начала весны в силу вступили поправки в постановление правительства, где маркетплейсы приравняли к участникам оборота. Теперь они должны переправлять информацию об обороте и выводе товаров легкой промышленности из оборота в маркировочную систему.

Вводится маркировка велосипедов и велосипедных рам и перемаркировка остатков обуви, так как старые перестанут действовать с начала апреля. Перемаркировка также коснется участников товарооборота с остатками нереализованного товара, введенного в оборот до 1 июля 2020 года и зарегистрированного в упрощенном порядке.

Новые виды помощи для людей с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ С наступлением весеннего периода граждане, имеющие инвалидность, могут рассчитывать на вспомогательные электронные средства ориентации. Такие устройства поспособствуют в распознавании лиц окружающих, определении бытовых предметов, а также в измерении расстояние до интересующего объекта. С 20 марта изменится порядок предоставления услуг помощи для людей с ОВЗ в полустационарной форме и на дому. Соцработники получать право отказать в помощи лицам с инвалидностью, которые имеют медицинские противопоказания. Отказ возможен только в том случае, если у пациента диагностированы туберкулез, острое респираторное заболевание или психическое расстройство. Больного направят на лечение в специализированное медицинское учреждение, после которого, выздоровев, он сможет рассчитывать на социальное обслуживание. Подобная мера поможет минимизировать число пострадавших от опасных заболеваний. Упрощенная спецоценка для микропредприятий Работодатель может самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов, проводить идентификацию вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах для оценки условий труда. Упрощённый порядок доступен для микропредприятий из ограниченного перечня сфер: IT, консультирование по вопросам управления и образование.

Повышение стоимости табака

С 1 марта в силу вступил Федеральный закон от 27.01.2023 № 1-ФЗ о повышении акцизов на сигареты и жидкость для вейпов. В результате стоимость товаров возрастёт.

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