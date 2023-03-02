С приходом весны 2023 года в России вступят в силу новые законы, благодаря которым изменятся некоторые привычные сферы жизни. Нововведения коснутся ЖКХ, ПДД, данных ЕГРН, маркировки товаров, лишения недвижимости и много другого. Какие изменения ждут россиян, рассказывает ivbg.
Изменения в ЖКХ
С первого числа весны стали действовать изменения в оплате комуслуг на общедомовые нужны в домах старого фонда, где нет общедомовых приборов учета. На лестничных площадках, в подъездах и лифтах поменялись нормативы учёта воды, отопления и электричества. Теперь будет рассчитываться сумма за их фактическое потребление.
Под изменения попали и перерасчёты платежей за вывоз мусора. Те жители, кто отсутствовал дома свыше пяти дней, могут подать заявку на перерасчёт.
Закрытие данных из ЕГРН
С 1 марта в выписке Единого государственного реестра недвижимости перестали включать сведения о собственниках при заказе её третьими лицами. Получить информацию можно только при наличии согласия владельца или установить у нотариуса. По словам авторов проекта, информация о принадлежащей гражданам недвижимости является персональными данными и подлежат защите.
Нововведения в удаление персональных данных
Работодатель, удаляя персональные данные сотрудника, должен иметь на руках два документа, подтверждающих действие: акт об уничтожении персданных (на бумаге или в электронном виде) и выгрузку из журнала регистрации событий в системе персданных. Хранить их следует три года. В документах должна содержаться информация об ответственном лице, Ф.И.О. гражданина, чьи данные удалили, перечень уничтоженных сведений, причины удаления и дата уничтожения.
Изменения в путевом листе
С марта в путевой лист вносится Ф.И.О. человека или наименование компании, кто составлял бумагу, и информация по марке и модели транспортного средства их техпаспорта. А пункты «Наименование» и «Номер путевого листа» убраны из документа. Составление стало доступным как на бумаге, так и в электронном виде.
Оплата проезда к месту работы вахтовикам
На работодателя возлагается оплата за доставку вахтовых сотрудников от пункта сбора до места работы и обратно за свой счет. В качестве альтернативного варианта они могут компенсировать работникам стоимость проезда от дома до работы или пункта сбора. Размер и порядок компенсации должен быть закреплён в локально-нормативном акте, трудовом или коллективном договоре.
Лишение недвижимости
- при использовании площадей не по назначению, если следствием этого станут систематические нарушения прав и интересов соседей;
- при бесхозяйственном содержании, которое приводит к разрушению помещений или машино-мест.
Перед лишением имущества собственнику должны вынести предупреждение и установить срок на устранение нарушений. В случае, когда он не сумел по каким-то причинам выполнить требование в срок, то недвижимость через суд продадут с торгов, выплатив бывшему владельцу полученные средства. Считается, что это поможет судебной системе принимать больше положительных решений в пользу пострадавших соседей.
Изменения в ПДД
Запрет на работу для водителей с судимостью
С приходом весны таксистами и водителями общественного транспорта больше не могут работать люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за уголовные преступления от средней тяжести до особо тяжких. Принимать на работу на указанные должности теперь могут только при наличии справки об отсутствии судимости. Работающие в этой сфере люди должны предоставить соответствующую справку до 1 сентября 2023 года, иначе их ждёт увольнение.
Маркировка товаров
Новые виды помощи для людей с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ
С наступлением весеннего периода граждане, имеющие инвалидность, могут рассчитывать на вспомогательные электронные средства ориентации. Такие устройства поспособствуют в распознавании лиц окружающих, определении бытовых предметов, а также в измерении расстояние до интересующего объекта.
С 20 марта изменится порядок предоставления услуг помощи для людей с ОВЗ в полустационарной форме и на дому. Соцработники получать право отказать в помощи лицам с инвалидностью, которые имеют медицинские противопоказания. Отказ возможен только в том случае, если у пациента диагностированы туберкулез, острое респираторное заболевание или психическое расстройство. Больного направят на лечение в специализированное медицинское учреждение, после которого, выздоровев, он сможет рассчитывать на социальное обслуживание. Подобная мера поможет минимизировать число пострадавших от опасных заболеваний.
Упрощенная спецоценка для микропредприятий
Работодатель может самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов, проводить идентификацию вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах для оценки условий труда. Упрощённый порядок доступен для микропредприятий из ограниченного перечня сфер: IT, консультирование по вопросам управления и образование.
Повышение стоимости табака
С 1 марта в силу вступил Федеральный закон от 27.01.2023 № 1-ФЗ о повышении акцизов на сигареты и жидкость для вейпов. В результате стоимость товаров возрастёт.
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