В России началась четырехдневная рабочая неделя

В России началась короткая рабочая неделя с выходным днем в среду, 8 марта. Выходной приурочен к Международному женскому дню.
В соответствии с производственным календарем на празднование 8 марта отводится один день, перенос выходных не предусмотрен. Таким образом, россияне будут работать четыре дня — 6,7, 9 и 10 марта. Кроме того, на час будет сокращен рабочий предпраздничный день, 7 марта.
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05.03.2023 1418