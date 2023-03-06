В России началась четырехдневная рабочая неделя

В России началась короткая рабочая неделя с выходным днем в среду, 8 марта. Выходной приурочен к Международному женскому дню.

В соответствии с производственным календарем на празднование 8 марта отводится один день, перенос выходных не предусмотрен. Таким образом, россияне будут работать четыре дня — 6,7, 9 и 10 марта. Кроме того, на час будет сокращен рабочий предпраздничный день, 7 марта.