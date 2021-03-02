Дорогие и не очень подарки на 8 марта для самых разных девушек

Что подарить на 8 марта? Выбор подарков для женщин огромен, но, что же выбрать? Ответ зависит от нескольких факторов: кому вы собираетесь преподнести подарок, что любят и чем увлекаются одариваемые девушки. Мы сделали для вас шпаргалку, как выбрать подарки для разных типов девушек и не сломать себе мозг.

Фанатки кино, сериалов и мультсериалов

В наши дни многие причисляют себя к киноманам. Таких людей точно порадует мерч по их любимым фильмам и сериалам. Это может быть все, что угодно: кружка с изображением персонажа, футболка с логотипом киновселенной, фигурка любимого киногероя, блокнот или тетрадь с изображением известных актеров и актрис, тематические украшения и предметы гардероба. Приятным сюрпризом станет подписка на какой-либо стриминговый сервис.

Бьютиголики

Сфера красоты — это кладезь различных подарков. Можно подарить сертификат на какую-либо бьюти-процедуру у профессионального мастера. Если девушка предпочитает домашний уход, то тоже найдется масса вариантов для подарка: крема и масла для тела, маски или роликовый массажер для лица, патчи для глаз. Можно подарить и декоративную косметику: помаду или блеск для губ, набор теней для глаз, духи.

Спортсменки

Если девушка любит спорт, то ей можно подарить что-нибудь для тренировок дома и в зале. Например, эластичные резинки, коврик для занятий, бутылку для воды с удобной крышкой или мини-тренажер (типо степпера). Приятным подарком станут смарт-часы. Если женщина пристально следит за своим рационом, то можно собрать подарочный набор со спортивным питанием.

Девушки с хобби и стремлением к саморазвитию



Если у человека есть хобби, то сделать приятный и нужный подарок довольно легко. Просто исходите из его интересов. А если определиться с подарком сложно, то можно подарить поход в магазин с товарами для различных хобби. Девушкам, любящим учиться и узнавать новое, можно купить книгу, подписку на приложение с аудиокнигами или курсом обучения чему-либо.

Домоседки

Если девушка проводит много времени дома, то можно порадовать ее предметом декора, который не только добавит уюта, но и пригодится в быту. Например, мягкий плед, красивая ваза для цветов, подставка под кольца из натурального камня, набор ароматизированных свечей. Если нет представления, что конкретно подарить, можно вручить в честь праздника подарочный сертификат в магазин с товарами для дома, где девушка сама выберет все нужное и понравившееся.

Любительницы путешествий

Пандемия еще не закончилась, путешествовать на дальние расстояния сейчас сложно. Но всегда можно исследовать ближайшие окрестности или родной край. Поэтому подарки для любительниц поездок будут актуальны и сейчас. Можно порадовать даму красивой подушкой для путешествий, она всегда пригодится для здорового сна во время поездок. Другие варианты подарков: новый чемодан или дорожная сумка, непромокаемый рюкзак, косметичка с набором тюбиков для путешествий, прочный чехол для очков. Еще сейчас популярны карты мира, на которых можно отмечать страны, которые путешественник успел посетить.