Молодой человек задержан за развращение девочки в Вырице

В полицию Гатчинского района 5 марта обратилась 49-летняя жительница поселка Вырица. Женщина рассказала, что в феврале 2023 года 18-летний юноша совершил развратные действия в отношении ее 13-летней дочери.

Подозреваемого задержали в тот же день возле собственного дома. Решается вопрос об уголовном деле по статье о развратных действиях. Ведется следствие.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как петербуржец развратил девочку-подростка и прижег ей лицо сигаретой. Подозреваемого задержали, в тот день он напал на еще одну девушку в возрасте 23 лет и прижал ее к стене с теми же целями.