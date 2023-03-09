Юрий Гагарин: какой путь прошёл первый космонавт до полета и что было после?

9 марта 1934 года родился легендарный советский космонавт Юрий Гагарин. Это имя на слуху с ранних лет, так как в День космонавтики его лицо и достижения являются неотъемлемой частью праздника в России. Как выходец из рабочей среды и очевидец ВОВ смог стать первым космонавтом и сколько сил пришлось ему приложить, чтобы достичь успеха, рассказывает ivbg.

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Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР (сейчас — Гагаринский район Смоленской области). Он стал третьим из чётырех детей четы Гагариных: плотника Алексея Ивановича и работницы молочно-товарной фермы Анны Тимофеевны (в девичестве Матвеевой).

Детство

Детство будущего героя прошло в деревне Клушино. В 1941 году мальчик пошёл в школу. Но уже через полтора месяца деревня попала под оккупацию. Немцы заняли жилые дома, выгнав хозяев на улицу. В доме Гагариных была организована мастерская. В предзимнее время семья будущего космонавта обитала в землянке, накрытой дёрном и с выложенной внутри печью. Вражеские бойцы избивали главу семейства и принуждали к труду на благо нацистов. Полтора года жители Клушино находились под гнётом врага, пока 9 апреля 1943 года населенный пункт не освободила Красная армия. За некоторое время до отступления немецкие солдаты угнали на работу в Германию старшего брата Юрия — Валентина и их сестру Зою. За машинами, увозившими родных, бежали матери, от которых отмахивались прикладами. Всё это происходило на глазах родственников, в том числе и Юры.

Учебные годы

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Через два года семья перебралась в Гжатск (ныне Гагарин). В конце весны 1949 года молодой Юра окончил шестой класс в местной школе. Родители хотели, чтобы сын завершил всеобщее семилетнее образование по месту жительства, но у него были другие планы — учиться в Москве. Он смог поступить в подмосковное ремесленное училище в Люберцах, по совместительству проходя программу за седьмой класс в школе рабочей молодежи. 16 декабря 1949 года стал комсомольцем. Оба учебных заведения закончил в 1951 году: в мае — вечернюю школу, в июне — училище с отличием по специальности формовщик-литейщик. В тот же год поступил в Саратовский индустриальный техникум на литейное отделение. В студенческий период записался в аэроклуб ДОСААФ (добровольное общество содействия армии, авиации и флоту — прим.ред) СССР. В 1955-ом с отличием завершил учёбу в техникуме и аэроклубе, где выполнил 196 полётов и налетал 42 часа 23 минуты. Там он самостоятельно выполнил несколько полетов на учебно-тренировочном самолёте.

Карьера лётчика

Фото: Юрий Гагарин в самолете Як-18 в Саратовском аэроклубе. (1954 год). Источник: Сайт Оренбургского лётного училища 2017

В октябре 1955 года Юрия призвали в Советскую армию, направив в Чкалов (ныне Оренбург) на обучение в военно-авиационное училище летчиков имени К.Е. Ворошилова. Инструктором будущего космонавта являлся известный в те времена лётчик Ядкар Акбулатов. В учебном заведении Юра стал помощником командира взвода. Чёткое следование дисциплине и спрос с нарушителей привели к неприятностям: подчиненные подловили Гагарина и жестоко избили. Около месяца он находился в госпитале, но не изменил своего требовательного подхода после возвращения к товарищам.

Интересно, что имея высокие показатели по всем дисциплина, Юрию Алексеевичу не удавался момент посадки: самолёты под его управлением упирались носом в землю. Руководство даже подумывало об отчислении. Ситуация разрешилась в пользу студента, когда начальник училища принял во внимание рост Гагарина, не превышающий 165 сантиметров. Глава учебного заведения предположил, что невысокий рост влиял на угол обзора во время посадки. Тогда будущему космическому первопроходцу на лётное кресло уложили толстую подкладку. Это сработало. В октябре 1957 года он с отличием закончил училище по первому разряду.

Два последующих года он состоял в истребительном авиационном полке ВВС Северного флота, налетав около 265 часов. Дослужился до старшего лейтенанта, получив квалификацию «Военный лётчик третьего класса».

Из самолёта на борт космического корабля

Источник: free-images.com

В начале 1959 года появилось постановление о поиске и отборе кандидатов к космическим полётам. В конце года Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу в качестве кандидата. После многочисленных тестов и проверок его признали годным для космических полетов и утвердили как одного из 20 предполагаемых будущих космонавтов. С 11 марта 1960 года Гагарин приступил к тренировкам. В октябре лётчика включили в группу из шести человек для подготовки к первому космическому полету. Все кандидаты были допущены к сдаче экзаменов, которые подтверждали квалификацию и готовность будущих покорителей космоса.

«Рекомендуем следующую очерёдность использования космонавтов в полётах: Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович»», — гласил акт приёмной комиссии после тщательного анализа результатов экзаменов, рассмотрения личных дел и характеристики кандидатов.

В конце января всех участников группы зачислили на должности космонавтов. 8 апреля 1961-го Юрия Алексеевича назначили пилотом космического корабля «Восток».

Как прошёл первый полёт человека в космос?

Первый выход человека в космос был связан с огромными для пилота рисками. Так как из-за соперничества СССР с США подготовка проводилась в спешке, на корабле «Восток-1» не оборудовали систему мягкой посадки и не установили систему аварийного спасения на случай неполадок во время старта.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин смог, несмотря на большую вероятность гибели, совершить первый в истории человечества полёт в космос. Старт был произведён в 9:07 по Москве с космодрома Байконур. За 108 минут под управлением Гагарина космическое судно «Восток» облетело вокруг нашей планеты. В 10:55 корабль благополучно приземлился. Перед посадкой произошел сбой в тормозной системе «Востока-1». В результате приземление пришлось на район села Смеловка Саратовской области вместо предполагаемой территории в 110 километрах от Волгограда.

Источник: free-images.com

Находясь в космосе, Гагарин фиксировал свои ощущения, состояние корабля и наблюдения на бортовой магнитофон. В процессе полёта он пил, принимал пищу и делал записи карандашом. Положив последний, заметил, что тот поплыл в пространстве, после чего сделал вывод — все предметы в космосе лучше закреплять.

«Наблюдаю облака над Землёй, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, красота!… Внимание. Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Такая радуга переходит. Очень красиво!», — диктовал на магнитофон Гагарин.

Полёт проходил в автоматическом режиме, потому что никто не знал, как поведёт себя человеческая психика в космосе. Но Гагарин мог переключиться на ручное управление, введя предусмотренный код из запечатанного конверта. Запас воды и пищи был рассчитан на 10 дней.

При заключительных стадиях полета, первопроходец озвучил: «Я горю, товарищи, прощайте!». Фраза долгое время оставалась за кадром.

Всемирная известность

Приземление на землю прошло вместе с повышением в звании: успешный полёт в космос совершил уже «майор Юрий Гагарин». За выполненное задание Никита Хрущев присвоил лётчику звания Герой Советского Союза и «Лётчик-космонавт СССР». Леонид Брежнев вручил Гагарину «Золотую Звезду» Героя Советского Союза и орден Ленина.

Через месяц после успешного полёта космонавт отправился в первую зарубежную поездку с так называемой «Миссией мира». За 1961 год Гагарин посетил Чехословакию, Болгарию, Финляндию, Великобританию, Польшу (21—22 июля), Кубу, Бразилию с остановкой на острове Кюрасао, Канаду с остановкой в Исландии, Венгрию, Индию, Цейлон (ныне Шри-Ланка), Афганистан. Чтобы увидеть первого космонавта повсюду собирались толпы людей.

По пути в Финляндию 30 июня 1961 года космонавт побывал в Выборге. Местные жители приветствовали его на Вокзальной площади. Отправляясь дальше после остановки, он дал интервью финскому журналисту.

Как сложилась дальнейшая жизнь первого космонавта?

В мае 1961 года Юрия Гагарина назначили на пост командира отряда космонавтов. Осенью того же года он поступил на инженерный факультет Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. Через семь лет Гагарин с отличием окончил учёбу, получив квалификацию «лётчик-космонавт-инженер». С конца 1963 по 1968 года он работал замом начальника Центра подготовки космонавтов.

Снова вернулся к лётным тренировкам в 1963 году, а через три года подготовительные занятия переключились на новое космическое судно «Союз». В 1967-ом Юрий Гагарин стал дублёром командира космического корабля «Союз-1» Владимира Комарова, чей полёт на новом судне закончился трагической смертью пилота.

Он успевал везде: заслуженный мастер спорта СССР по бегу в 1961 году, почетный радист в 1962 году. Гагарина награждали разными медалями, орденами и научными наградами не только в Советском пространстве, но и в других странах мира. За его спиной осталась большая общественно-политическую работа, в ходе которой он являлся депутатом Верховного Совета СССР шестого и седьмого созывов, членом ЦК ВЛКСМ и президентом Общества советско-кубинской дружбы. Под его авторством вышло несколько книг: «Дорога в космос» 1962 года, «Вижу Землю» 1976, а также «Психология и космос» 1971 (соавторство — прим.ред.).

В честь него названо множество новорождённых детей. Его именем нарекали населенные пункты и городские объекты как в России, так и в мире. Памятники, установленные во многих уголках планеты, до сих пор хранят его наследие.

Личная жизнь

Источник: EAST NEWS

Со своей будущей женой Валентиной (в девичестве Горячевой) Юрий Гагарин познакомился во время учёбы в Оренбурге на танцах. Ему сразу приглянулась девушка с веснушками, покорив своей скромностью и простотой. Новый знакомый самой Валентине не особо приглянулся, но с первой встречи началась череда свиданий. Некоторое время они дружески общались, приглядываясь друг к дуруг. О своих чувствах Юрий рассказал Валентине только через два года. В 1957 году пара узаконила отношения, но свадьбы было две: первая в Оренбурге — на родине невесты, куда не смогли в праздную дату выбраться родители жениха, вторая — в Гжатске.

В первые годы жизни новой семьи супругам пришлось разлучиться на год. Юрий отправился служить в Мурманскую область, а Валентине нужно было доучиться на фельдшера. Разлука укрепила их союз. Избранница будущего космонавта вскоре перебралась к мужу. В 1959 году в Заполярном у Гагариных родилась первая дочь — Елена. После вхождения лётчика в отряд космонавтов он вместе с семьёй перебрался в Звёздный город, где Валентина поступила на работу лаборантом-биохимиком в Центр управления полетами. В марте 1961 года — за месяц до легендарного полёта на свет появляется вторая дочка — Галина.

Глава семейства старался всегда находить время на семью. Он с дочками обожал животных, поэтому в доме Гагариных располагался мини-зоопарк. Некоторые говорили, что одно время в квартире жила даже маленькая лань.

О легендарном событии Валентина узнала от соседки: «Валюша, включай радио! Юра в космосе!».

Семейная жизнь круто меняется после удачного полёта Гагарина за пределы Земли. На близких у национального героя почти не оставалось времени, но он всё равно старался улучить момент на встречу со своими любимыми. Вся забота о дочерях легла на плечи супруги космического первопроходца. Так как Юрия Алексеевича все знали в лицо, то их жизнь проходила испытание славой. По словам близких и знакомых, выдержали они его достойно.

Трагическая потеря

27 марта 1967 года тренировочный полёт Гагарина с 45-летним лётчиком-инструктором Владимиром Серёгиным закончился трагично. Учебный самолёт МиГ-15УТИ разбился вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области.

Согласно официальным данным, взлёт истребителя состоялся в 10:18 с подмосковного аэродрома Чкаловский в Щёлкове. Видимость была в рамках допустимого. Предполагалось, что на выполнение задания уйдёт около 20 минут. В 10:30 Гагарин сообщил на базу об окончании задания и запросил разрешение на возвращение. После этого на связь больше не выходил. Дальнейшие результаты расследования показали, что авиакатастрофа произошла в 10:31. В 14:50 нашли обломки самолёта. Фрагменты тел погибших обнаружили на следующий день.

В Советском Союзе был объявлен государственный траур. Неожиданная смерть Юрия сильно подкосила супругу. После его кончины она перестала давать интервью и больше не вышла замуж.

Вечером, 28 марта, прошла кремация останков Юрия Гагарина. Урну с прахом захоронили в Кремлевской стене в Москве.

В 2018 году Министерство обороны РФ в преддверии Дня космонавтики опубликовало уникальные исторические материалы, рассказывающие об офицерской службе Юрия Гагарина. Ознакомиться с проектом «На пути к звёздам», где указана служебная характеристика лётчика за время его пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, а также посмотреть план его правительственных командировок, можно по ссылке.