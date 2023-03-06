Бесплатный трамвай сошел с рельсов в первый рабочий день в Петербурге

Как сообщает telegram-канал «Мегаполис», бесплатный трамвай «Невский» рейса № 30, курсирующий от станции метро «Ладожская», сошел с рельсов около станции «Площадь Александра Невского».

Трамвай курсирует от закрытой на капитальный ремонт «Ладожской» через станции «Новочеркасскую» и «Площадь Александра Невского». Его интервал должен был составить 4 минуты. Первым рабочим днем с усиленным пассажиропотоком стал 6 марта.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщает, что трамвай начал ходить по укороченной трассе до «Новочеркасской» с 07:09.

«С 07:55 движение трамваем маршрута № 30 по своей трассе восстановлено. Также с 07:20 маршрут усилен пятью трамваями», – сообщают представители комитета