Сотрудники Челябинской таможни пресекли незаконный ввоз из Казахстана в Россию 17 тонн насвая в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое.

В прицепе большегруза обнаружено 500 мешков с порошком зеленого цвета. Согласно документам, машина следовала из Кыргызстана в Челябинск с грузом древесной золы и табачного сырья.

По словам получателя, он заказывал удобрения для садовых растений. Согласно экспертизе, в мешках находился некурительный табак насвай. Общая стоимость партии – 25,5 млн рублей.