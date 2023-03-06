Фуру с 17 тоннами насвая не пустили в Россию – фото, видео

Автор: Сергей Агутин
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Сотрудники Челябинской таможни пресекли незаконный ввоз из Казахстана в Россию 17 тонн насвая в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое.

насвая
Фото: customs.gov.ru

В прицепе большегруза обнаружено 500 мешков с порошком зеленого цвета. Согласно документам, машина следовала из Кыргызстана в Челябинск с грузом древесной золы и табачного сырья.

По словам получателя, он заказывал удобрения для садовых растений. Согласно экспертизе, в мешках находился некурительный табак насвай. Общая стоимость партии – 25,5 млн рублей.

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