В Петербурге умер сотрудник магазина после драки с ворами – видео

В Петербурга 39-летний мужчина умер после драки с ворами в магазине на Дачном проспекте.

Погибший был сотрудником магазина. Он заметил, как двое пытаются пронести товар мимо кассы, и попытался их остановить. Очевидцы рассказали полицейским, что после конфликта мужчине внезапно стало плохо. Ему вызвали скорую, но он умер до приезда медиков. По данным паблика «Мэш на Мойке», у него случился приступ астмы.

Видео: Мэш на Мойке

Подозреваемых в нападении задержали у соседнего дома в тот же день. Ими оказались двое безработных 32 и 31 лет из города Бокситогорска Ленобласти. Ранее они неоднократно были судимы за кражи и открытые хищения, незаконный оборот наркотиков, применение насилия в отношении представителя

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.