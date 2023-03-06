В Петербурге осудили бандита, который попытался защититься цитатой Аль Капоне

Автор: Сергей Агутин
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Суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении участника банды, который почти 12 лет скрывался от правосудия. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

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Фото: t.me/SPbGS

Следствие установило, что 3 октября 2010 года Гасан М. в составе банды совершил вооруженное нападение на квартиру дома № 12 на улице Марата, где проживали женщины, оказывающие интим-услуги на дому. Добычей налетчиков стала сумма более 81 тысячи рублей.

Участников банды задержали и осудили за бандитизм и серию разбойных нападений в 2014 году. Однако Гасану М. удалось скрыться, и он был объявлен в федеральный розыск. Его задержали в мае 2022 года.

Подсудимый, давая показания, вспомнил гангстера 1920-30-х годов из США Аль Капоне.

«Добрым словом и пистолетом можно сделать больше, чем просто добрым словом. Если просто попросить, человек может и отказать, но, если ты просишь с пистолетом, то отказа уже точно не будет», – поделился со следствием Гасан М.

Суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима.

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24.06.2022 2443
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