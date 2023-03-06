За опоздание автобуса можно взыскать моральный вред

Верховный суд РФ разрешил взыскивать моральный вред за недостоверную информацию о рейсах общественного транспорта. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Свою позицию Верховный суд прояснил в ходе рассмотрения иска пассажира к АО «Мострансавто». Истец приобрел билет на поезд «Москва-Воронеж» и собирался прибыть на вокзал на автобусе из Наро-Фоминска. Однако один из заявленных в расписании рейсов не прибыл, а второй сильно опоздал, из-за чего пассажир вынужденно воспользоваться маршруткой.

В «Монтрансавто» признали, что один из рейсов, на который рассчитывал пассажир, был отменен из-за болезни водителя, а второй задержался из-за пробок. Верховный суд пояснил, что перевозчик обязан незамедлительно уведомлять население, если рейс расходится с расписанием, даже если это происходит по независящим от перевозчика обстоятельствам.

«Болезнь водителя автобуса не подразумевает чрезвычайности и непреодолимости обстоятельств, избежать которого перевозчик не мог. Ссылка на то, что истец не опоздал к отправлению поезда, юридического значения для разрешения данного спора не имеет», — говорится в решении Верховного суда