Один посетитель бара избил другого в Киришах до перелома ноги и гематомы

В баре на улице Нефтехимиков в Киришах 4 марта около 23:00 задержали посетителя, который в состоянии алкогольного опьянения напал на мужчину.
По предварительным данным, между двумя гостями заведения произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате ныне задержанный избил оппонента, нанося удары по голове и конечностям.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали агрессора и доставили в полицию. Пострадавшего увезли из бара в машине скорой помощи. Врачи диагностировали гематому височной области и перелом ноги.
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14.01.2023 4132