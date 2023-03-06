Один посетитель бара избил другого в Киришах до перелома ноги и гематомы

В баре на улице Нефтехимиков в Киришах 4 марта около 23:00 задержали посетителя, который в состоянии алкогольного опьянения напал на мужчину.

По предварительным данным, между двумя гостями заведения произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате ныне задержанный избил оппонента, нанося удары по голове и конечностям.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали агрессора и доставили в полицию. Пострадавшего увезли из бара в машине скорой помощи. Врачи диагностировали гематому височной области и перелом ноги.