В России продлили ограничения на снятие наличной валюты

Действующие уже год ограничения на снятие наличной валюты в России продлены еще на полгода — до 9 сентября 2023 года. Об этом на своем сайте сообщает Банк России.

Центробанк напомнил, что с валютного банковского счета, открытого до 9 марта 2022 года, можно снять не более $10 тысяч или эквивалент в евро, остаток можно получить наличными в рублях.

На полгода также продлевается запрет для банков взимать с граждан комиссию при выдаче валюты.

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Помимо этого, в ЦБ напомнили, что российские банки могут продавать гражданам доллары США или евро, поступившие в кассы с 9 апреля 2022 года. Ограничений на продажу другой иностранной валюты на данный момент нет.