Ленобласть отправит в Енакиево технику для ремонта трамвайных линий

Правительство Ленобласти совместно с предприятиями «Горэлектротранс» и «АТП Барс-2» подготовили для подшефного города Енакиево в ДНР спецтехнику для ремонта трамвайных путей.
Регион передаст Енакиево автомобиль технической помощи на базе ЗИЛ-432932, оснащенный полным комплектом гидравлического снаряжения и предназначенный для устранения сходов трамваев с рельсов, и ГАЗ-2705 для выезда аварийных бригад и устранения обрывов контактной сети.
Фото: t.me/drozdenko_au_lo
В подшефный город также отправятся специалисты, которые научат местных работников использовать спецтехнику.
Кроме того, губернатор Александр Дрозденко напомнил, что Ленинградская область вместе с Петербургом обновили в Енакиево трамвайный парк — в 2022 году было доставлено 10 трамваев, и ведут ремонт депо- обновили крышу и остекление депо.