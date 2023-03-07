Ленобласть отправит в Енакиево технику для ремонта трамвайных линий

Правительство Ленобласти совместно с предприятиями «Горэлектротранс» и «АТП Барс-2» подготовили для подшефного города Енакиево в ДНР спецтехнику для ремонта трамвайных путей.

Регион передаст Енакиево автомобиль технической помощи на базе ЗИЛ-432932, оснащенный полным комплектом гидравлического снаряжения и предназначенный для устранения сходов трамваев с рельсов, и ГАЗ-2705 для выезда аварийных бригад и устранения обрывов контактной сети.

Фото: t.me/drozdenko_au_lo

В подшефный город также отправятся специалисты, которые научат местных работников использовать спецтехнику.

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Кроме того, губернатор Александр Дрозденко напомнил, что Ленинградская область вместе с Петербургом обновили в Енакиево трамвайный парк — в 2022 году было доставлено 10 трамваев, и ведут ремонт депо- обновили крышу и остекление депо.