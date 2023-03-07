Молодежь Ленобласти приобрела свыше 240 тысяч билетов по «Пушкинской карте» в 2022 году

Молодые жители Ленобласти в прошлом году приобрели свыше 240 тысяч билетов по «Пушкинской карте».

Сегодня в регионе «Пушкинской картой» пользуются более 66 тысяч человек. Только в 2022 году к программе присоединились 32,5 тысячи жителей от 14 до 22 лет. В проекте участвуют 12 учреждений культуры Ленобласти.

Напомним, на балансе карты – 5 тысяч рублей, которые можно потратить на походы в театры, музеи, в кинотеатры и на концерты. С афишей мероприятий можно ознакомиться на портале «Культура.рф». Получить «Пушкинскую карту» можно через портал Госуслуги.