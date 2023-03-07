В Петербурге возобновили выдачу загранпаспортов нового образца, которую приостановили в конце января.

Те, кто подавал заявления в декабре прошлого года, с прошлой недели начали получать уведомления о готовности документов сроком на десять лет. При этом на портале «Госуслуги» все еще есть предупреждение, что прием заявлений на оформление загранпаспортов с электронным носителем информации приостановлен.

Напомним, оформление загранпаспортов нового образца приостановили по всей России из-за нехватки микросхем. Выдача паспортов старого образца, на пять лет, не прекращалась.