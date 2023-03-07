В Лужском районе Ленобласти спасли косулю, которая застряла в заборе

После лечения животное отпустят на волю.

Специалисты из Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области спасли косулю, застрявшую в заборе — сообщает piter.tv.

В Лужском районе в деревне Запередолье дикое животное пострадало в результате попытки пересечь огороженную местность. У косули довольно сильно пострадал кожный покров. Сейчас ей оказывается ветеринарная помощь.

Фото: Prt.Scrn piter.tv

Ранее стало известно, что в лесу у Невской Дубровки задержали браконьеров, убивших лосиху с лосенком.