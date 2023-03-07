Метель накроет некоторые районы Ленобласти 8 марта

Облачная погода ожидается в Ленобласти 8 марта.
Ночью на западе пройдет снег, на востоке местами небольшой. Днем ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах метель. Ветер южный, юго-восточный умеренный, ночью и утром местами порывы сильного.
Температура воздуха ночью -7…-12°C, местами -13…-18°C, днем -4…+1°C. На дорогах гололедица, сложная обстановка.
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06.03.2023 76