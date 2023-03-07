На проспекте Пятилеток у курьера украли сумку с продуктами

Автор: Анастасия Щербакова
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Голодный парень напал с баллончиком на сотрудника «Яндекс.Лавки». 

В распоряжении 78.ru оказалась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, как с виду безобидный, но по всей видимости голодный мужчина напал на курьера «Яндекс.Лавки».

Специально поджидавший свою жертву у дома №12 на проспекте Пятилеток молодой человек распылил содержимое газового баллончика в лицо работнику службы доставки. После чего забрал пакеты с продуктами и убежал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее стало известно, что в Петербурге осудили бандита, который попытался защититься цитатой Аль Капоне.

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