На проспекте Пятилеток у курьера украли сумку с продуктами

Голодный парень напал с баллончиком на сотрудника «Яндекс.Лавки».

В распоряжении 78.ru оказалась запись с камеры видеонаблюдения, где видно, как с виду безобидный, но по всей видимости голодный мужчина напал на курьера «Яндекс.Лавки».

Специально поджидавший свою жертву у дома №12 на проспекте Пятилеток молодой человек распылил содержимое газового баллончика в лицо работнику службы доставки. После чего забрал пакеты с продуктами и убежал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Петербурге осудили бандита, который попытался защититься цитатой Аль Капоне.