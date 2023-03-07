На Петроградской мигрант хотел помолиться после закрытия мечети

Он поломал ворота и «попал» на 90 тысяч рублей.

Петербургские росгвардейцы вечером 6 марта остановили мигранта, пытавшегося прорваться в закрытую Соборную мечеть на Петроградской стороне — сообщает Мойка78.

Чтобы попасть в молитвенный дом, приезжий из средней Азии попытался перелезть закрытые механические ворота, но попал на камеры видеонаблюдения. Охранник вызвал полицию.

Перелезая через препятствие, нарушитель повредил электрический механизм для открытия ворот. Теперь он обязан выплатить 90 тысяч рублей компенсации.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

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