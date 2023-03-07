ivbg.ru вошел в топ-25 самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленобласти по итогам 2022 года

Интернет-издание ivbg.ru заняло 22 место по итогам 2022 года в рейтинге самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области от «Медиалогии».
Индекс цитируемости ivbg.ru достиг 191,32 пункта.
«Медиалогия» – система мониторинга и анализа СМИ и соцсетей. Всего в рейтинг, включающий в себя более 77 тысяч влиятельных источников, входит 25 СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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