ivbg.ru вошел в топ-25 самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленобласти по итогам 2022 года

Интернет-издание ivbg.ru заняло 22 место по итогам 2022 года в рейтинге самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области от «Медиалогии».

Индекс цитируемости ivbg.ru достиг 191,32 пункта.

«Медиалогия» – система мониторинга и анализа СМИ и соцсетей. Всего в рейтинг, включающий в себя более 77 тысяч влиятельных источников, входит 25 СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.