Может ли землетрясение произойти в Петербурге и Ленобласти?

Мир до сих пор приходит в себя после двух мощных землетрясений магнитудой в 7,8 и 7,4, произошедших 6 февраля на территории Турции, и последовавших за ними около тысячи толчков, докатившихся до Сирии. Количество жертв в результате катаклизма уже перевалило за 30 тысяч человек. На днях появилась информация, что в Кудрово подземный паркинг одной из многоэтажек переоборудовали в убежище на случай землетрясений и торнадо. Ivbg решил узнать, какова вероятность возникновения сильных толчков в Петербурге и Ленобласти, и что делать, если земля начинает дрожать.

Что за убежище?

Новое укрытие на случай торнадо или землетрясения появилось на подземной парковке дома №54 по улице Центральной в Кудрово. Информацией о происходящем поделились удивленные жильцы указанной многоэтажки. Многие приняли новшество без особой радости, так как произошедшие изменения были сделаны без их согласия. Жители удивлены такими действиями, всё-таки стихийные бедствия подобного формата происходят с низкой периодичностью, а амплитуда колебаний земной коры достаточно невелика.

Как пояснили в УК, под чью ответственность попадает жилое здание, соответствующее требование на переориентировку паркинга последовало от администрации Заневского городского поселения. В обращении указали, что такого рода меры необходимы на случай стихийных бедствий.

Какова вероятность появления сильных землетрясений в Петербурге и Ленобласти?

Северная столица и 47 регион расположены на Балтийском щите. Образование прочное, оно считается одним из самых спокойных мест на нашей планете. По словам замдиректора по научной работе Единой географической службы Российской Академии наук Руслана Дягилева, землетрясения на Балтийском щите случаются, но толчки чаще всего малоощутимы и устанавливаются в основном специальными приборами. По статистике, за год происходит около 10 толчков, из которых можно почувствовать одно или два.

Несмотря на малоподвижность фрагмента древнего фундамента, повышенная сейсмическая активность все-таки может быть. Ведущий инженер сейсмической станции «Пулково» Владимир Карпинский отметил, что Калининградская область тоже считалась не подверженной к колебаниям земной поверхности, «пока в 2004 году там не шарахнуло две пятерки. Такого не было 800 лет».

Согласно СНиП-II-7 «Строительство в сейсмических районах», Северная столица располагается в зоне с сейсмическими воздействиями в шесть баллов по 12-балльной шкале Медведева-Шпонхойера-Карника. Для сравнения: по этим же критериям Калининград и Москва имеют пять баллов.

Внимание стоит обратить и на сдвиги земной поверхности: южный берег Финского залива каждый год опускается опускается на примерно один миллиметр, а северный осуществляет небольшой подъём — от одного до полутора миллиметров.

Опасность также представляют почвы Ленобласти. Неустойчивые суглинистые грунты при сильной тряске земной коры повысят ощутимость толчков. В результате разрушения могут быть более глобальными.

Предположение о сильном землетрясении в Петербурге после 2023 года

Несколько лет назад российский геофизик Виктор Боков, который успешно спрогнозировал несколько природных катастроф за несколько дней до их возникновения (землетрясения в Турции и Алжире в 2003 году, в Марокко и Японии в 2004 году, а также цунами в Юго-Восточной Азии), поделился своими предположениями о грядущем в городе на Неве сильном землетрясении. По его словам, катаклизм настигнет Петербург в 2023-2024 годах с магнитудой до шести баллов. Причиной станет наводнение. По результатам исследований, дно Финского залива имеет тектонические разломы. Земная кора в районе Кронштадта, по мнению учёного, способна расколоться под толщей воды, которую сдерживает дамба. В указанный период напряжение на земную поверхность увеличится на 600 миллионов тон, что поспособствует возникновению столь сильному сотрясению земной поверхности. Об этом писали в изданиях «Аргументы и факты» и RG.RU.

Какие ещё нюансы следует учитывать?

До города на Неве и в Ленобласти могут доходить отголоски землетрясений, которые случились в другом месте. Специалисты приводят в пример Охотоморское землетрясение с магнитудой в 8,3 баллов, произошедшее в 2013 году возле западного побережья Камчатки. Волны от толчков разошлись по всей России, добравшись и до Петербурга. Под влияние окружающей среды попали высотки. После происходящего многих укачало: люди жаловались на головокружения и тошноту. Но эксперты утверждают, что фоновая сейсмичность обычно не переваливает за два-три балла.

Что делать, если почувствовали ощутимые подземные толчки?

В случае, когда четко ощутимые колебания земной поверхности случились на территории, которая считается сейсмически-безопасной, следует сообщить о них в географические службы, например, в Русское географическое общество. Связаться с РГО можно по телефону: 8 (812) 315-85-35. Также передать сведения можно через специальную форму СОФ ФИЦ ЕГС РАН в онлайне-режиме.

Если же землетрясение застало вас в отпуске, то находясь в задании, следует немедленно его покинуть, не пользуясь листом. При невозможности выбраться из здания, следует встать в дверной проём. Считается, что это самое безопасное место при обрушении строения, которое разваливается в последнюю очередь.

Так как землетрясение в прибрежных районах способствует появлению цунами, лучше в период подземных толчков держаться в отдалении не только от зданий и сооружений, но и побережья.