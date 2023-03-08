Представители «Единой России» навестили и поздравили женщин-ветеранов Великой Отечественной войны в канун 8 марта в Лодейном Поле. Эта акция пройдет по всей Ленинградской области.

Первой поздравили участницу Великой Отечественной войны Татьяну Николаевну Левскую. Сейчас ей 99 лет, в годы войны она работала на железнодорожной станции Оять. Также навестили и поздравили участницу войны Марию Ивановну Мергиневу, которой летом исполнился 101 год. В годы войны она была связисткой.

Как подчеркнул спикер областного парламента седьмого созыва, член президиума регионального политического совета партии, первый заместитель Секретаря регионального отделения Партии Сергей Бебенин, такие акции проходят ежегодно, молодогвардейцы и активисты партии «Единая Россия» стараются не оставлять без внимания ветеранов, навещая их не только в праздники.

«Традиционно отдаём дань уважения женщинам-ветеранам, защищавшим нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Преклоняем перед ними колени. Важно, что в акции участвуют люди разных поколений – немало и молодёжи, которой необходимо знать историю и героические биографии участников тех давних событий», – сказал Сергей Бебенин