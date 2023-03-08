Жительница Выборга накануне 8 марта осталась без иномарки за 2 млн рублей

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Выборгского района 7 марта около 17:30 обратился 31-летний житель Выборга. Десятью минутами ранее он обнаружил пропажу черного Volvo XC90, который принадлежит его 36-летней супруге.

Внедорожник 2015 года выпуска был припаркован возле магазина на улице Транспортной. С замками угонщик справился примерно за 20 минут.

Материальный ущерб автовладелицы составил 2 миллиона рублей. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Решается вопрос об уголовном деле.

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