Жительница Выборга накануне 8 марта осталась без иномарки за 2 млн рублей

В полицию Выборгского района 7 марта около 17:30 обратился 31-летний житель Выборга. Десятью минутами ранее он обнаружил пропажу черного Volvo XC90, который принадлежит его 36-летней супруге.

Внедорожник 2015 года выпуска был припаркован возле магазина на улице Транспортной. С замками угонщик справился примерно за 20 минут.

Материальный ущерб автовладелицы составил 2 миллиона рублей. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Решается вопрос об уголовном деле.