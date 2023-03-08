Зарядка с соседями набирает популярность в Ленобласти и Петербурге

Житель Мурино Зульфат Валиуллин запустил в Санкт-Петербурге и Ленинградской области акцию для знакомства соседей, популяризации физкультуры и здорового образа жизни.

Инициатива быстро нашла поддержку и уже набирает популярность. Физкультурой по утрам с соседями занимаются и во Всеволожске. В Международный женский день в городе бесплатную тренировку провела Ирина Ахмадиева.

Зарядка с соседями проходит два раза в неделю, сама тренер занимается каждый день. Мороз, снег и метель – не помеха для занятия спортом.