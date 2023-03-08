В Минобороны РФ рассказали о подвиге Дмитрия Киреева в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил капитан Дмитрий Киреев.

Инженерно-саперная рота под командованием военнослужащего, несмотря на обстрелы, успешно разрушала инженерные заграждения противника, проделывала в них проходы и обезвреживала противотанковые мины.

Это помогло беспрепятственно продвигаться штурмовикам, которым поставили задачу: взять под контроль стратегически важный рубеж – взводный опорный пункт с блокпостом.

В результате рота Дмитрия Киреева уничтожила укрепленные позиции противника с личным составом, а также обезвредила 10 противотанковых мин, обеспечив безопасный подход основных сил РФ.