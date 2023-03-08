Пенсионер госпитализирован после лобового ДТП в Приозерском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 8 марта около 11:00 в поселке Сосново Приозерского района лоб в лоб столкнулись Chevrolet Lanos и «Газель». Травмы получил 72-летний водитель иномарки.

В больницу пострадавшего увезли до прибытия полиции и подразделений спасателей. Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 143-й пожарной части –  четыре человека и одна спецмашина.

Пожарные отключили аккумуляторы разбитых машин, чтобы избежать возгорания. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вам будет интересно
Пенсионер госпитализирован после лобового ДТП в Приозерском районе Сосново, Приозерский район, Ленинградская область
Видео: гонщик-петербуржец пожертвовал машиной и своей ногой, чтобы не сбить пешехода на зебре
В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте ночному гонщику удалось избежать столкновения на большой скорости с пешеходом на зебре, разминувшись с ним...
24.05.2022 1830
Автор