Пенсионер госпитализирован после лобового ДТП в Приозерском районе

По информации ivbg.ru, 8 марта около 11:00 в поселке Сосново Приозерского района лоб в лоб столкнулись Chevrolet Lanos и «Газель». Травмы получил 72-летний водитель иномарки.

В больницу пострадавшего увезли до прибытия полиции и подразделений спасателей. Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 143-й пожарной части – четыре человека и одна спецмашина.

Пожарные отключили аккумуляторы разбитых машин, чтобы избежать возгорания. Обстоятельства происшествия устанавливаются.