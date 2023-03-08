Названа средняя стоимость букета к 8 Марта в Петербурге. Это дороже, чем по России

Как сообщают «Невские Новости», в преддверии Международного женского дня продажи цветов резко взлетели во всех регионах страны, и Санкт-Петербург – не исключение. При этом средняя цена одного букета с 1 по 5 марта выросла до 2 803 рублей, что почти на 13 % превысило показатели 2022 года. В городе ароматные охапки обходятся жителям гораздо дороже.

По информации аналитиков, количество покупок цветов в сравнении с прошлой весной снизилось на 3 %, однако обороты за счет повышения цен все равно выросли на 10 %. Что касается Санкт-Петербурга, то цена букета увеличилась за год на 8 % а частота покупок упала на 5 %, обороты увеличились на 3 %.

Аналитики подсчитали, по каким ценам продавцы на всей территории РФ реализуют самые популярные для праздничных поздравлений цветы. Лидерами рейтинга по праву считаются тюльпаны, цены на букет которых достигли 1 050 рублей – рост составил 4 % за год. Покупать их стали втрое чаще, обороты взлетели на 41 %.

На втором месте – розы. Один букет в среднем обходится покупателям в 1 311 рублей, что на 13 % дороже, чем в прошлом году. Букеты с шипами выбирают на 21 % чаще прошлой весны, обороты из-за этого выросли на 34 %.

Еще один фаворит марта – хризантемы, цены за которые составляют по 1 010 рублей за букет или на 8 % дороже, чем год назад. Частота покупок выросла на 12 %, обороты – на 19 %.

Кроме того, популярными остаются такие цветы как лилии (1 050 рублей за букет и рост на 15 %), и ирисы (1 420 рублей за букет и рост на 16%).