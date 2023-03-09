Ленобласть отправила в зону СВО печи-буржуйки, топливные брикеты, УАЗ и «Ниву»

Автор: Сергей Агутин
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«Ладожский экспресс» 8 марта отравился в зону проведения СВО. На фронт везут два УАЗ и «Ниву», а также печи-буржуйки, топливные брикеты, тепловизоры, гитару и посылки от родственников.

Машины и печи-буржуйки передал житель Отрадного Вадим Гурьев. Тепловизоры приобрел житель Санкт-Петербурга по имени Виталий. На фронт доставят посылки от неравнодушных жителей Ленинградской области и родственников, детские письма и открытки.

Груз военнослужащим лично в руки передадут руководитель фонда «За наших» Денис Петров и руководство города Отрадное.

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04.03.2023 403
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