Ленинградцы завоевали золото и серебро на чемпионате России по санному спорту

Спортсмен из Ленинградской области Семен Павличенко победил на чемпионате России по санному спорту. Второе место занял ленинградец Александр Горбацевич.
Чемпионат России по санному спорту проходил в Сочи с 7 по 8 марта.
Золотую медаль в дисциплине «мужчины, одноместные сани» завоевал спортсмен из Ленинградской области, заслуженный мастер спорта России и двукратный чемпион мира Семен Павличенко. Также он победил на спринтерской дистанции в одноместных санях.
Серебряной медали удостоился ленинградец, призер этапов Кубка мира, мастер спорта России Александр Горбацевич.
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