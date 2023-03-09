Ленинградцы завоевали золото и серебро на чемпионате России по санному спорту

Автор: Сергей Агутин
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Спортсмен из Ленинградской области Семен Павличенко победил на чемпионате России по санному спорту. Второе место занял ленинградец Александр Горбацевич.

Чемпионат России по санному спорту проходил в Сочи с 7 по 8 марта.

Золотую медаль в дисциплине «мужчины, одноместные сани» завоевал спортсмен из Ленинградской области, заслуженный мастер спорта России и двукратный чемпион мира Семен Павличенко. Также он победил на спринтерской дистанции в одноместных санях.

Серебряной медали удостоился ленинградец, призер этапов Кубка мира, мастер спорта России Александр Горбацевич.

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08.03.2023 37
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